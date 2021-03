Nasz Dziennik: Nie zamykajcie kościołów

"ND" przypomina poniedziałkową zapowiedź głównego doradcy premiera ds. COVID-19, prof. Andrzeja Horbana, że jeżeli w tym lub przyszłym tygodniu wskaźnik dziennych zakażeń przekroczy 30 tysięcy, to możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

Jak czytamy, "ksiądz bp Ignacy Dec, biskup senior diecezji świdnickiej, zauważa, że ponowne zamknięcie świątyń lub wprowadzenie nowych limitów to posunięcie, którego nie można zaakceptować".

"Przyjrzyjmy się dotychczasowej historii świata. gdy dochodziło do starszych epidemii, a ludzie masowo umierali, to żadna władza - nigdy - nie zdecydowała się na zamknięcie świątyń. To były miejsca, gdzie ludzie wierzący szukali ratunku i gdzie go znajdywali. Na kolanach błagano Miłosierdzie Boże o oddalenie zagrożenia. Teraz próbuje się nam wmówić, że świątynie są niebezpieczne dla naszego zdrowia" - mówi bp Dec.