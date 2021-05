Naturalne pestycydy z odpadów z piwa i z moczu

Organiczne pestycydy, które powstają po zmieszaniu odpadów z produkcji piwa lub oleju rzepakowego oraz krowiego moczu, chronią rośliny przed uszkadzającymi korzenie robakami. Naukowcy wykazali już poprawę zbiorów sałaty.

Autor: PAP

Data: 31-05-2021, 18:32

Naturalne pestycydy z odpadów z piwa i z moczu /fot. Unsplash

Specjaliści z hiszpańskiego Neiker Basque Institute for Agricultural Research and Development znaleźli prosty sposób na osiągnięcie dwóch istotnych celów - ograniczenie potencjalnie szkodliwych chemikaliów w żywności i zmniejszenie ilości organicznych odpadów.

Na łamach pisma "Frontiers in Sustainable Food Systems" przedstawili sposób na uzyskanie ekologicznych pestycydów.

Można je w łatwy sposób wytworzyć przez mieszanie makuchu rzepakowego (odpad z produkcji oleju) lub ziaren zużytych przy produkcji piwa z krowim moczem.

"Makuch rzepakowy i wytłoki z ziaren to dwie substancje, które dawały już pozytywne wyniki we wcześniejszych badaniach. Wysoka zawartość azotu wspiera aktywność korzystnych bakterii w glebie, co pomaga rozkładać organiczną materię, taką jak mocz i zabijać nicienie oraz inne pasożyty uszkadzające zbiory" - mówi Maite Gandariasbeitia, główna autorka publikacji.

"Nicienie korzeniowe to powszechne pasożyty glebowe, które wnikają do tkanki rośliny, aby złożyć w niej jaja. Powoduje to powstawanie pęcherzy, czy przypominających węzły zgrubień. Uszkodzenia te negatywnie wpływają na rozwój korzeni i roślina nie może przyjąć odpowiedniej ilości substancji odżywczych. To z kolei prowadzi do słabszych zbiorów" - wyjaśnia badaczka.

Tymczasem po działaniu na glebę opisanymi substancjami, badacze zanotowali wyraźny spadek w tworzeniu się szkodliwych zgrubień w korzeniach i 15 proc. wzrost zbiorów sałaty.

Zaobserwowali też wzrost ilości korzystnych mikrobów w ziemi.

Naukowcy mówią jednocześnie o potrzebie badania także innych, podobnych metod korzystających z naturalnych substancji