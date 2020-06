Naukowcy: Otyłość zmienia zachowanie komórek tłuszczowych

Komórki tłuszczowe (adipocyty) produkują interferony typu I, tj. białka uwalniane w odpowiedzi na obecność patogenów. U osób otyłych powoduje to przewlekły niski poziom odpowiedzi immunologicznej i stan zapalny w obrębie białej tkanki tłuszczowej. Stan zapalny aktywuje z kolei szereg odpowiedzi komórkowych, przyczyniających się do rozwoju m.in. cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego czy niealkoholowego stłuszczenia wątroby.

"Te badania ujawniły, w jaki sposób interferon typu I wytwarzany przez adipocyty uwalnia ich uśpiony potencjał prozapalny i nasila zaburzenia metaboliczne" - mówi autor analizy dr Senad Divanovic z Cincinnati Children's Hospital w Ohio.

Interferony typu I wchodzą w interakcje z receptorami IFN-alfa, co powoduje błędne koło stanu zapalnego. W rezultacie zmieniona zostaje ekspresja genów (takich jak Ifnb1, Ifnar1, Oas1a czy Isg15) związanych z regulacją stanu zapalnego, glikolizą i produkcją kwasów tłuszczowych.

Choć badania prowadzone były na myszach, ludzkie komórki tłuszczowe zachowują się w analogiczny sposób - podkreślają autorzy.

"Dotychczas interferony typu I analizowane były w kontekście infekcji wirusowych i funkcjonowania komórek układu odpornościowego. Okazuje się, że biorą one udział w przeprogramowaniu komórek tłuszczowych, w wyniku czego stają się one podobne do komórek układu odpornościowego stymulujących stan zapalny" - komentuje dr Divanovic.