Naukowcy z UPW powołani do Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii

We współpracy nauki z biznesem najsłabszym ogniwem jest komercjalizacja wyników badań

Lekarze weterynarii po studiach i przepracowaniu dwóch lat mogą doskonalić się w jednej z 19 specjalizacji.

Szkolenia specjalizacyjne, obowiązkowe by móc przystąpić do egzaminów i zyskać tytuł specjalisty, prowadzą wydziały weterynarii we Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynarii – PIB w Puławach.

To dodatkowe 4 - 6 semestrów nauki. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu studia specjalizacyjne prowadzone są w 9 specjalnościach.

Komisja ds. specjalizacji, która powoływana jest przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 4-letnią kadencję, skupia 26 specjalistów, będących autorytetami w poszczególnych obszarach medycyny weterynaryjnej. Do ich zadań m.in. należy ustalanie programów szkoleń specjalizacyjnych i kontrola ich poziom, powołanie zespołów egzaminacyjnych i ustalanie terminów egzaminów.

Komisja działa od 25 lat, nadała tytuły specjalistów ponad 9 tysiącom lekarzy weterynarii.

Sądząc po liczbie specjalistów, największym powodzeniem cieszą się: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego; choroby psów i kotów; epizootiologia i administracja weterynaryjna; chirurgia weterynaryjna.

Związani z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu członkowie nowo powołanej Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii VII kadencji to chirurg, specjalista chorób psów i kotów, specjalista chorób owadów użytkowych i specjalista rozrodu zwierząt.

Chirurgia weterynaryjna jest mocno kojarzona z wrocławską weterynarią – jej krajowym kierownikiem od początku do 2012 roku był prof. Ryszard Badura, były rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pionier akademickiego Wrocławia. Po nim kierownikiem krajowym specjalizacji został jego wychowanek i następca w Katedrze i Klinice Chirurgii UPWr, prof. Zdzisław Kiełbowicz.

Pytany przez dziennikarkę Głosu uczelni dlaczego został chirurgiem, prof. Kiełbowicz odpowiada: - Właściwie od samego początku chciałem pracować w Katedrze i Klinice Chirurgii. Z perspektywy czasu wiem, że ten wybór chyba był podświadomy, ale na pewno wynikał z określonych predyspozycji i cech charakteru. I tak określa te predyspozycje: - W chirurgii rolę odgrywa najpierw opanowanie pewnej wiedzy, a później przeniesienie jej na możliwości manualne. Kiedy więc biorę studentów do asysty, to od razu widać u niektórych bardzo silne opory wewnętrzne związane z przełamaniem pewnej obawy przed krwawiącym polem operacyjnym, a u innych tej obawy i oporów nie ma w ogóle i moim zdaniem to jest wrodzona cecha chirurga.