Na koniec lipca 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski wynosiły 164,8 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 181,9 mld dolarów. Wartość złota w rezerwach wzrosła o 1,4 mld euro (1,87 mld dolarów) – poinformował w poniedziałek Narodowy Bank Polski.

Na koniec lipca 2023 r. wartość oficjalnych aktywów rezerwowych, wyrażona w euro, wyniosła 164,8 mld euro i była niższa o 2 mld euro niż na koniec czerwca 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,1 mld dolarów i osiągnął poziom 181,9 mld dolarów - wyjaśniono w komunikacie NBP.

"Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 70,6 proc.) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe" - podał NBP.

Bank centralny dodał, że pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Zgodnie z danymi, jakie przedstawił NBP, wartość złota w posiadaniu banku centralnego na koniec lipca wynosiła 17,06 mld euro, podczas gdy na koniec czerwca było to niespełna 15,65 mld euro, co oznacza wzrost o 1,4 mld euro. W ujęciu dolarowym wartość złota wzrosła z niespełna 16,96 mld dolarów na koniec czerwca do blisko 18,83 mld dolarów, a więc o ponad 1,87 mld dolarów.