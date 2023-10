Biznes i technologie

NBP: banki od stycznia do sierpnia 2023 r. zarobiły ponad 18,5 mld zł

Autor: PAP

Data: 03-10-2023, 07:49

Zysk sektora bankowego od stycznia do sierpnia 2023 r. wyniósł ponad 18,5 mld zł. W sierpniu 2022 r. było to nieco ponad 8,2 mld zł – wynika z opublikowanych we wtorek danych NBP.