Rośnie grono ekspertów wskazujących, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP jesienią 2023 r. Taką opinię wyraziło blisko 50 proc. ankietowanych przez „Obserwator Finansowy” – podał w środę NBP.

Narodowy Bank Polski poinformował, że redakcja "Obserwatora Finansowego" przeprowadziła kolejną ankietę wśród ponad stu ekonomistów. Pytania dotyczyły m.in. terminu pierwszej obniżki stóp procentowych przez RPP oraz inflacji.

"W stosunku do poprzedniej ankiety rośnie grono ekspertów wskazujących, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP jesienią 2023 r. (wrzesień lub IV kwartał). Taką opinię wyraziło blisko 50 proc. respondentów" - czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że z ankiety wynika, że spadku inflacji poniżej 10 proc. we wrześniu lub IV kwartale 2023 r. spodziewa się prawie 60 proc. pytanych.

"36 proc. ekonomistów widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych we wrześniu lub IV kwartale 2023 r. Tyle samo pytanych (36 proc.) uważa, że będzie to I kwartał 2024 r." - poinformował NBP.

Ankieta "Obserwatora Finansowego" została przeprowadzona wśród 114 ekonomistów w dniach 28 kwietnia - 8 maja 2023 r.