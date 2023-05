Biznes i technologie

NBP: ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 największych miastach spadły w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r.

Autor: PAP

Data: 16-05-2023, 11:02

Ceny transakcyjne na rynku pierwotnym w 7 największych miastach spadły w I kw. 2023 r. w stosunku do IV kw. 2022 r. o 0,7 proc. W stosunku do I kw. 2022 r. ceny wzrosły o 6,25 proc. – wynika z danych opublikowanych przez NBP we wtorek.