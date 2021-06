NBP: W kolejnych miesiącach wyższa inflacja na pewno się utrzyma

Perspektywa utrzymania się inflacji powyżej górnej granicy odchylenia od celu w kolejnych miesiącach na pewno nastąpi - podkreślił w piątek prezes NBP Adam Glapiński.

Autor: PAP

Data: 11-06-2021, 16:05

Może nastąpić wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. +/- 1 proc.) NBP fot. pixabay.com/Gam-Ol

Szef krajowego banku centralnego podczas piątkowej konferencji przypomniał, że RPP w ostatnim komunikacie potwierdziła, że "utrzymujemy stopy (procentowe - PAP) w pobliżu zera, że prowadzimy skup aktywów, że NBP może stosować interwencje walutowe, nadal też oferujemy kredyt wekslowy".

Może nastąpić wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. plus minus 1 proc.)

Glapiński wskazał, że w komunikacie RPP zwróciła uwagę, że wzrost inflacji powyżej celu inflacyjnego (2,5 proc. plus minus 1 proc. - PAP) może mieć miejsce i jest do corocznie podkreślane w założeniach polityki pieniężnej.

"Właściwa reakcja polityki pieniężnej na szoki wytrącające inflację z celu zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków" - zaznaczył prezes NBP.

Dodał, że w przypadku odchylenia inflacji od celu, RPP w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu do tego celu, ponieważ "szybkie sprowadzenie jej do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej, finansowej".

"Ma miejsce to teraz, dlatego przypominamy to ze względu na ostatni wzrost inflacji oraz perspektywy utrzymania się tej inflacji powyżej górnej granicy odchylenia od celu w kolejnych miesiącach, co na pewno nastąpi" - powiedział prezes NBP.