NBP: W maju wzrósł stan aktywów rezerwowych Polski

Przewidywane krótkoterminowe obciążenia aktywów i pasywów walutowych z tytułu należności i zobowiązań wyniosły na koniec lutego tego roku 10 mld 144 mln euro wobec 10 mld 122 mln euro na koniec kwietnia br.

Autor: PAP

Data: 21-06-2021, 16:39

NBP: W maju wzrósł stan aktywów rezerwowych Polski

Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Polski i pozostałych aktywów w walutach obcych wzrósł w maju br. do 133 mld 383 mln euro ze 128 mld 703 mln euro w kwietniu - wynika z opublikowanych w poniedziałek danych NBP. Wartość ta wyrażona w złotych wzrosła do 597 mld 625 mln zł w maju z 587 mld 581 mln zł w kwietniu.

Jak podał bank centralny, przewidywane krótkoterminowe obciążenia aktywów i pasywów walutowych (wartość nominalna) z tytułu należności i zobowiązań wyniosły na koniec lutego tego roku 10 mld 144 mln euro wobec 10 mld 122 mln euro na koniec kwietnia br.

NBP informuje, że oficjalne aktywa rezerwowe składają się z płynnych aktywów zagranicznych, będących w posiadaniu i w pełni kontrolowanych przez Narodowy Bank Polski. Stanowią one zabezpieczenie potencjalnych operacji bilansu płatniczego oraz mogą być wykorzystywane do interwencji na polskim rynku walutowym. Oficjalne aktywa rezerwowe są zestawieniem stanów aktywów na określony moment, ujmowanym według wartości rynkowej lub zbliżonej do rynkowej, obejmującym faktycznie istniejące aktywa w walutach wymienialnych.

Natomiast "pozostałe aktywa w walutach obcych" podobnie jak oficjalne aktywa rezerwowe zawierają wyłącznie płynne należności w walutach wymienialnych Rządu RP (z wyłączeniem funduszów ubezpieczeń społecznych) oraz niewłączone do oficjalnych aktywów rezerwowych aktywa Narodowego Banku Polskiego.