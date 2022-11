W czwartek na rynku pojawi się nowa moneta okolicznościowa o nominale 5 zł z serii „Odkryj Polskę” – „Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu” - poinformował Narodowy Bank Polski.

NBP wprowadza do obiegu nową monetę o nominale 5 zł /fot.NBP

Nowe pięć złotych

Jak podał bank w informacji, moneta pięciozłotowa z serii "Odkryj Polskę" - "Klasztor pobenedyktyński na Świętym Krzyżu, wyemitowana zostanie w nakładzie do 1 000 000 sztuk i będzie można ją zamienić według wartości nominalnej we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP.

Wskazano, że powstanie pobenedyktyńskiego klasztoru na Świętym Krzyżu - położonego we wschodniej części Łysogór, najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich - historycy datują na pierwszą połowę XII w., (czasy księcia Bolesława Krzywoustego). Przypomniano, że dzięki relikwiom Drzewa Krzyża Świętego miejsce stało się najważniejszym sanktuarium na ziemiach polskich, a także celem pielgrzymek zarówno polskich władców, jak i prostego ludu. "Łysogórskie opactwo przez wieki krzewiło kulturę duchową i intelektualną, szczycąc się jedną z najwspanialszych w Polsce bibliotek. W przechowywanym w niej XV-wiecznym kodeksie odkryto słynne "Kazania świętokrzyskie", najstarszy zabytek piśmiennictwa polskiego. Świętokrzyscy benedyktyni prowadzili ożywioną działalność duszpasterską, rozwijali szkolnictwo, zajmowali się ziołolecznictwem" - czytamy.

Napisano, że na rewersie monety znajduje się wizerunek klasztoru pobenedyktyńskiego na Świętym Krzyżu. Dodano, że 1 grudnia 2022 r. Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety kolekcjonerskie o nominale 50 zł i 500 zł z serii "Skarby Stanisława Augusta" - "August II Mocny".

Pobenedyktyński klasztor na Świętym Krzyżu jest zabytkiem o szczególnym znaczeniu dla polskiej kultury i narodowego dziedzictwa.

Od jutra znajdzie się na monecie okolicznościowej o nominale 5 zł.

Więcej informacji ⬇️https://t.co/nD9GkrAQqJ#NBP #Numizmatyka #OdkryjPolskę pic.twitter.com/dzuwT7DnCz — Narodowy Bank Polski (@nbppl) November 23, 2022

Monety kolekcjonerskie NBP

Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi okazję do upamiętnienia ważnych historycznych rocznic i postaci oraz do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauka i tradycją. Monety kolekcjonerskie są wykonywane ze złota i srebra, i często uatrakcyjniane poprzez dodanie elementów wykonanych z innych materiałów, np. bursztynu, krzemienia pasiastego czy szkła, lub poprzez zastosowanie technik dodatkowych, np. nadruków wykonanych metodą tampondruku, druku UV, selektywnego złocenia czy matowienia laserowego. Monety kolekcjonerskie są pakowane w kapsuły i umieszczane w kolekcjonerskim etui, do którego jest dołączany certyfikat.

Wszystkie monety kolekcjonerskie i okolicznościowe emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Ich siłę nabywczą określa umieszczony na nich nominał. Niezależnie od wysokości nominału oraz ustalonej w NBP ceny sprzedaży monety kolekcjonerskie mają swoją wartość kolekcjonerską, którą określa rynek numizmatyczny.