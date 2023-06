Zamiana WIBOR na WIRON może stanowić problem nie w przypadku nowych umów kredytowych, ale w zakresie już istniejących – informuje NBP w „Raporcie o stabilności systemu finansowego”. Wskazuje na konieczność konwersji oprocentowania w taki sposób, aby żadna ze stron nie była uprzywilejowana.

"Zamiana WIBOR na WIRON może powodować przejściowe trudności instytucji finansowych w efektywnym zabezpieczaniu się przed ryzykiem stopy procentowej. Ma to związek z zastąpieniem wskaźników WIBOR, których wysokość jest znana na początku okresu odsetkowego (forward looking), przez obliczane w wyniku złożenia obserwowanych codziennie wskaźników WIRON indeksy składane, których wysokość jest wyznaczana dopiero na koniec okresu (backward looking)" - stwierdzono w opublikowanym w środę przez Narodowy Bank Polski "Raporcie o stabilności systemu finansowego".

Według banku centralnego, zmiana może stanowić problem nie w przypadku nowych umów kredytowych, ale w zakresie umów już istniejących. Wskazano bowiem, że zasady konwersji istniejących umów mogą przewidywać sposób kalkulacji odsetek odmienny niż "obowiązujący standard dla transakcji OIS", stosowanych w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej. Transakcje OIS to operacje na instrumentach pochodnych.

"Niezależnie od tego efektywność takich transakcji będzie zależała od istnienia płynnego rynku instrumentów pochodnych na wskaźnik WIRON lub wyliczane na jego podstawie indeksy składane. Wykształcenie się tego rynku może zależeć m.in. od dynamiki wprowadzania przez banki krajowe do swojej oferty nowych produktów odwołujących się do nowego wskaźnika, skali emisji bazujących na nim obligacji o zmiennym oprocentowaniu, jak również zapewnienia przez podmioty infrastruktury rynku finansowego (…) możliwości obsługi transakcji opartych na WIRON" - stwierdzono w "Raporcie o stabilności systemu finansowego".

NBP podkreślił także konieczność konwersji oprocentowania w przypadku starych umów w taki sposób, aby żadna ze stron nie była uprzywilejowana. Bank ocenił, że spread korygujący przyjęty w rozporządzeniu MF powinien być ustalany zgodnie z międzynarodowymi standardami i powinien być jednolity dla różnych produktów.

"Gdyby stało się inaczej, w przypadku umów kredytowych mogłoby to wiązać się z negatywnym wpływem na wynik finansowy banków, a w przypadku np. obligacji mogłoby zmniejszyć zaufanie inwestorów do emitentów" - wskazał NBP.

NBP uznał także, że dla płynnego zastąpienia wskaźników WIBOR przez wskaźnik WIRON konieczne jest zaangażowania wszystkich uczestników rynku.

"W szczególności kluczowe dla powodzenia procesu zamiany wskaźników jest: upowszechnienie świadomości przebiegu tego procesu i jego możliwych konsekwencji, nasilenie aktywności podmiotów sektora finansowego oraz emitentów obligacji w zakresie oferowania nowych produktów opartych na WIRON, rozwijanie wskaźników, które mogłyby stanowić wskaźniki alternatywne dla WIRON (…) oraz zwiększanie płynności rynku transakcji OIS na ten wskaźnik" - podano w raporcie.

Zgodnie z ogłoszoną przez działającą przy KNF Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych mapą drogową, wskaźnik WIBOR stosowany w umowach finansowych ma zostać zastąpiony całkowicie do końca przyszłego roku przez wskaźnik WIRON.