Negocjacje o przyszłości WPR wchodzą w kluczowy moment

Swoje relację z prac toczonych w Parlamencie Europejskim złożyli posłowie sprawozdawcy: Ulrike Müller, Eric Andrieu oraz Peter Jahr. Odbyło się także spotkanie z minister rolnictwa Portugali Marią do Ceu Antunes. Portugalia objęła w tym roku przewodnictwo w Unii Europejskiej. Zdaniem portugalskiej minister wokół strategii „Od pola do stołu” potrzebny jest konstruktywny dialog. Tak, aby trójstronne negocjacje nad nową Wspólną Polityką Rolną zakończyły się do maja 2021 r. Zwróciła uwagę, że niezbędne jest podjęcie wysiłków polegających na m.in. wprowadzaniu techniki niskoemisyjnych, które pozwolą na osiągnięcie ambitnych celów klimatycznych. Ale jednocześnie przypomniała, że rolnictwo emituje tylko 10% gazów cieplarnianych.

Podczas dyskusji Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zwróciła uwagę na kilka kluczowych kwestii, które powinny zostać uwzględnione w trakcie negocjacji. Po pierwsze na eko-schematy powinno być przeznaczonych maksymalnie 20% dopłat bezpośrednich. Propozycja mówiąca o 30% jest dla farmerów nie do przyjęcia, gdyż drastycznie wpłynie to na dochodowość produkcji. Po drugie z punktu widzenia polskich rolników istotne jest utrzymanie maksymalnie wysokiego transferu funduszy z drugiego na pierwszy filar WPR. – Propozycja, aby było to zaledwie 12% jest dla nas nie do przyjęcia. Ponieważ otrzymujemy cały czas dopłaty niższe niż kraje członkowskie z Europy Zachodniej, naszym zdaniem powinno to być nawet do 30% - powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Polskie organizacje działające w Copa-Cogeca kwestionują także zasadność jednego z punktów strategii „Od pola do stołu”, która mówi o obowiązkowej uprawie przynajmniej 25% gruntów rolnych pod produkcję ekologiczną - Nie można zmuszać do wprowadzania 25% upraw ekologicznych. Naszym zdaniem trzeba wspomóc gospodarstwa, które chcą się specjalizować w takiej produkcji, ale taka decyzja powinna być dobrowolna. Zwłaszcza, że i tak o wszystkim będzie decydować popyt. Jak będzie zapotrzebowanie na żywność ekologiczną to na pewno znajdą się farmerzy, którzy ją wyprodukują – powiedział M. Sikora z FBZPR.