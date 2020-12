NFOŚiGW: ponad 146 mln zł na ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w 20 miejscowościach

Jak podano w czwartkowej informacji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera w Polsce inwestycje w zakresie efektywności energetycznej.

"Ponad 146 mln zł z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, przekazane przez NFOŚiGW, umożliwi budowę lub unowocześnienie sieci ciepłowniczych w 20 miejscowościach w Polsce. Inwestycje wniosą walor antysmogowy - ograniczą emisję zanieczyszczeń powietrza i przyczynią się do redukcji emisji CO2 do atmosfery" - podał NFOŚiGW.

Dodał, że unijne dofinansowania dla 20 "ciepłowniczych" przedsięwzięć zostały udzielone przez NFOŚiGW z zasobu I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 "Zmniejszenie emisyjności gospodarki" w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Jak zaznaczył, cytowany w komunikacie, wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski, wsparcie trafia także do polskiego sektora ciepłowniczego, który odpowiada za pokrycie większości zapotrzebowania na energię cieplną w miastach. Jego zdaniem realizowane inwestycje znacząco przyczyniają się do poprawy stanu infrastruktury sieciowej i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej.

"Tym samym poprawia się jakość powietrza, którym oddychamy. W ramach unijnego działania 1.5 był to już piąty konkurs skierowany na wsparcie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu" - mówił Michalski, nadzorujący w Funduszu m.in. wdrażanie I osi priorytetowej (dot. energetyki) POIiŚ 2014-2020.

Według Funduszu dzięki realizacji 20 projektów zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o ok. 381 GJ/ rok, nastąpi redukcja emisji pyłów o ok. 40 ton/rok, spadnie poziom emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla o ok. 38 ton równoważnika CO2/rok.

"Będzie to zatem kolejna szerokoformatowa aktywność w zakresie m.in. redukcji emisji, wpisująca się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu" - podkreślono.