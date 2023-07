Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 63 mln zł dotacji Orlenowi na budowę 40 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych - podał w piątek Fundusz. Stacje powstaną m.in. w stolicy, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Wrocławiu do grudnia 2027 r.

NFOŚiGW wyjaśnił, że stacje do ładowania elektryków zlokalizowane będą m.in. w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Piasecznie, Dreglinie, Nowym Dworze Gdańskim, Wieszowej, Kostomłotach, Zgorzelecu, Kołbaskowie, Garwolinie, Nowogardzie, Legnicy, Świebodzinie, Myślenicach, Gorzowie Wielkopolskim, Piotrkowie Trybunalskim.

Koszt inwestycji to 126 mln zł, z czego 63 mln zł to dotacja z Narodowego Funduszu. Jak poinformowano, zakończenie projektu przewidziane jest na grudzień 2027 r.

Cytowany w komunikacie wiceprezes Orlenu Józef Węgrecki przekazał, że koncern do końca dekady chce udostępnić klientom 10 tysięcy ładowarek, z czego ponad połowę w Polsce.

Orlen jako pierwszy koncern energetyczny w Europie Środkowej, zadeklarował osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. W zaktualizowanej strategii podtrzymuje ten cel. Do 2030 roku Orlen ma obniżyć o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w segmentach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo zredukować ma intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. Zgodnie ze strategią koncern ma o 15 proc. zmniejszyć współczynnik intensywności emisji NCI, odnoszący się do łącznej energii sprzedawanej przez Grupę.

Umowa między NFOŚiGW a Orlenem została podpisana w piątek w siedzibie Funduszu przez wiceprezesów NFOŚiGW Artura Michalskiego i Sławomira Mazurka oraz wiceszefa Orlenu Józefa Węgreckiego. W wydarzeniu uczestniczył także wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.