Nie będzie luzowania póki dynamika wzrostu zachorowań nie spadnie

Niedzielski został zapytany w piątek na konferencji prasowej o to, do jakiego poziomu musi spaść liczba nowych zakażeń koronawirusem, by rząd zrezygnował z ostatnio wprowadzonych obostrzeń i np. otworzył żłobki i przedszkola.

"W tej chwili najważniejszym parametrem jest dynamika wzrostu zachorowań. Już nawet nie patrzymy na liczby bezwzględne (...) tylko patrzymy, co dzieje się z dynamiką zachorowań. Ta dynamika cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, średnio w ciągu tygodnia jest to powyżej 25 proc., co oznacza, że co tydzień mamy przyrost o jedną czwartą przypadków" - odpowiedział Niedzielski.

"Dopóki ta dynamika nie spadnie do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń" - podkreślił szef resortu zdrowia.

W piątek badania laboratoryjne potwierdziły 35 143 nowych zakażeń koronawirusem - najwięcej od początku pandemii. Zmarło 443 chorych.

Najwięcej dziennych zakażeń do tej pory zanotowano w czwartek - 34 151 przypadków. W środę było ich 29 978.