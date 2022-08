Nie będzie ograniczenia obrotu gotówką od przyszłego roku

Autor: PAP

Data: 18-08-2022, 16:04

Rozwiązania ograniczające obrót gotówką między przedsiębiorcą a konsumentem do kwoty 20 tys. zł i między przedsiębiorcami do 8 tys. zł nie wejdą w życie od stycznia przyszłego roku; to dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kochają wolność - powiedział w czwartek wiceszef MS Marcin Warchoł.

Nie będzie ograniczeń gotówkowych

Podczas konferencji prasowej w czwartek wiceminister Warchoł zwrócił uwagę, że zgodnie z podpisaną w poniedziałek przez prezydenta nowelizacją ustawy o kredycie hipotecznym od przyszłego roku nie zaczną obowiązywać proponowane przepisy zabraniające konsumentom płatności gotówkowych w transakcjach z przedsiębiorcami przekraczającymi 20 tys. zł. i wprowadzające limit w transakcjach między przedsiębiorcami do 8 tys. zł.

Rozwiązania ograniczające obrót gotówką między przedsiębiorca a konsumentem tylko do kwoty 20 tys. zł i między przedsiębiorcami tylko do 8 tys. zł nie wejdą w życie 1 stycznia przyszłego roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy kochają wolność (...) Dzięki Ministerstwu Sprawiedliwości i Solidarnej Polsce zostały zgłoszone odpowiednie zmiany w prawie sprawiające, że Polacy od przyszłego roku również będą mogli płacić gotówką - powiedział Warchoł.

Gotówka to wolność

Jego zdaniem podczas kryzysów gospodarczych obywatele potrzebują gotówki w ręku.

Gotówka to również wolność, to bezpieczeństwo obywatela, że może kupić towary i zapłacić za usługi bez konieczności zakładania konta, czy płacenia za kartę płatniczą (...) Dlatego chronimy przed wykluczeniem wszystkich tych, którzy nie mają kart bankomatowych, nie mają rachunków - dodał.

Podpisana w poniedziałek przez prezydenta nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym wydłuża vacatio legis przepisów, zgodnie z którymi płatności o wartości przekraczającej 20 tys. zł dokonywane przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy, mają być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego, i które obniżają z 15 tys. zł do 8 tys. zł kwotę wartości transakcji, po której przekroczeniu przedsiębiorca obowiązany jest dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Przepisy te pierwotnie miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. - ustawa zakłada zaś ich wejście w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.