Nie naruszyliśmy zasad Światowej Organizacji Handlu. Każda pomoc, również dla rolników, jest notyfikowana w Unii Europejskiej – przekazał minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus, odnosząc się do słów wiceministra Ukrainy Tarasa Kachki, że dotacje dla rolników wykraczają poza reguły WTO.

Nie naruszyliśmy zasad Światowej Organizacji Handlu - stwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. / fot. PAP/Paweł Supernak

Robert Telus odpowiada wiceministrowi Ukrainy

Niepokoi nas wypowiedź jednego z wiceministrów Ukrainy o tym, że jest możliwość, iż naruszyliśmy przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO) - przekazał w środę minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Jak doniosła w poniedziałek agencja Reuters, wiceminister rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy Taras Kachka stwierdził podczas Międzynarodowej Rady Zbożowej w Londynie, że dotacje "znacznie wykraczają poza to, na co zezwalają reguły WTO", odnosząc się do wsparcia w wysokości 10 mld zł dla polskich rolników.

"Oczywiście jest to nieprawdą, nie naruszyliśmy (reguł WTO - PAP). Mieścimy się konkretnie w limicie, który jest" - powiedział Telus.

Zaznaczył, że każda pomoc, również dla rolników, jest notyfikowana w Unii Europejskiej, co znaczy, że "mamy zgodę Unii Europejskiej".