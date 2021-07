Nie oczekujmy spadku kosztów inwestycji w branży spożywczej

- Jeśli firma chce się rozwijać, to inwestycje są nieuniknione. Nawet jeśli dynamika wzrostu spadnie, to raczej nie powinniśmy zakładać spadku kosztów - mówi Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas.

W budżecie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wciąż pozostaje znaczna suma niewykorzystanych pieniędzy na dotacje. Ponadto zostanie on także zasilony dodatkowymi 4,5 mld euro ze środków publicznych. To kolejna szansa na wsparcie dla rolników i podmiotów zajmujących się przetwórstwem czy handlem hurtowym produktami rolnymi.

Środki na dotacje inwestycyjne to 8,74 mld zł w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz 4 mld zł na wsparcie firm z sektora Food&Agro w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Dotychczas zostały zakontraktowane na poziomie ok. 75%, ale tylko 50% budżetu faktycznie wydatkowano na refundacje kosztów poniesionych przez gospodarstwa rolne i 30% na refundacje kosztów inwestycji realizowanych przez firmy z sektora rolno-spożywczego.

Finansowanie inwestycji w branży spożywczej

O obecnej sytuacji związanej z finansowanie inwestycji w ramach dotacji unijnych rozmawiamy z Kingą Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas.

- Rosnące koszty materiałów i maszyn mogą być sporym problemem dla inwestorów. Dodatkowo trudności sprawiać może długość procesu od wnioskowania po dotacje do momentu zawarcia umowy o dofinansowanie, a potem realizacji inwestycji. Co prawda przedsiębiorcy mogą realizować inwestycje po złożeniu wniosku, ale dzieje się tak tylko wtedy, gdy inwestycja jest w planach do realizacji bez względu na rozstrzygnięcia kwestii dotacji. To jest trochę lekarstwo na unikanie wzrostu kosztów - mówi.

Jak dodaje Kinga Wąsik, z punktu widzenia banku bardzo ważne jest, aby klient posiadał budżet na sfinansowanie całego projektu. - Oczywiście finansujemy koszty wynikające z aktualnych umów z wykonawcami, nawet jeśli są one znaczne wyższe od kwot wynikających umowy o dofinansowanie. Możemy też zwiększyć kwotę kredytu w trakcie procesu realizacji inwestycji, pod warunkiem, że klient ma zdolność do spłaty wyższej kwoty kredytu - dodaje.

Rosnące koszty dla przetwórców rolno-spożywczych

Czy rosnące koszty mogą zniechęcić przetwórców rolno-spożywczych do inwestycji i składania wniosków na dotacje?

- Jeśli firma chce się rozwijać, to inwestycje są nieuniknione. Trudno określić jak w temacie kosztów inwestycji będzie wyglądała prognoza średnio- lub długoterminowa. Nawet jeśli dynamika wzrostu spadnie, to raczej nie powinniśmy zakładać spadku kosztów. Tym samym, jeśli przedsiębiorca dysponuje jakimiś nadwyżkami i potencjalnie ma zdolność do spłaty zadłużenia, a przede wszystkim ma dogłębnie przemyślany pomysł na efektywne ekonomicznie przedsięwzięcie inwestycyjne, to powinien startować w konkursie o dotacje. Zawsze to szansa na 50-procentowe wsparcie finansowe przedsięwzięcia - komentuje Kinga Wąsik, kierownik Zespołu Produktów Komercyjnych i Finansowania UE w Banku BNP Paribas.