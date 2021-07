strefa premium

Nie tylko Ekipa. 3 niestandardowe kanały dotarcia do konsumentów

Marki spożywcze, chcąc trafić do nowych grup konsumentów, próbują swoich sił w nowych kanałach promocji. Odwagi niewątpliwie dodał im sukces lodów Ekipa. Czy to początek nowej ery marketingowej dla żywności i napojów? Przeanalizowaliśmy 3 ciekawe kanały dotarcia do konsmentów - YouTube, TikTok i gaming.

Autor: Paulina Piwowarek

Data: 15-07-2021, 14:34

Marki spożywcze próbują swoich sił w nowych kanałach promocji; fot. unsplash.com / canva.com

Youtuberzy kreują popyt na produkty spożywcze

Linia lodów "Ekipa" firmy Koral przygotowana z youtuberami z kanału o tej samej nazwie od kwietnia bije rekordy popularności. W piku "Ekipa" była właściwie niedostępna w sklepach, a na serwisach aukcyjnych fani wystawiają...puste opakowania po sorbetach (które zresztą osiągały całkiem przyzwoite ceny!).

Lody Ekipa nazywane przez niektórych lodami Ekipy to pierwsza od jakiegoś czasu taka promocja na YouTube, która pobudziła do zakupu najbardziej wymagającą grupę konsumentów - dzieci i młodzież.

Ale warto pamiętać, że w ubiegłym roku na YouTube prym wiodła inna marka skierowana do najmłodszych. To Gang Fajniaków, czyli seria maskotek z Biedronki. W październiku 2020 roku reklama akcji lojalnościowej wyprzedziła spoty x-kom, Xiaomi Polska, Samsung Polska i Allegro.