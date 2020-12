Nie tylko koronawirus. Jaki był ten rok dla branży rolno-spożywczej?

Rządowe zachęty nie przekonują ponad 70 proc. sceptyków do zaszczepienia się przeciw COVID-19

Koronawirus to top temat 2020 roku. Jego wpływ na gospodarkę, w tym także na branżę rolno-spożywczą jest ogromny! W marcu zaskoczył wszystkich uczestników rynku - spowodował wzmożone zakupy Polaków, zamknął granice, wprowadził kwarantanny i uniemożliwił działalność sektorowi HoReCa i MICE. To z kolei wciąż generuje straty dla dostawców żywności do gastronomii i firm eventowych.

Ale nie tylko pandemią żyliśmy w 2020 roku. Branża rolno-spożywcza obfitowała w wiele ciekawych zdarzeń. Poniżej przedstawiamy kilka z nich oraz zapraszamy do lektury obszernej analizy w STREFIE PREMIUM: 30 najważniejszych wydarzeń w branży rolno-spożywczej i handlowej w 2020 roku

Rok 2020 upłynął m.in. pod znakiem wprowadzenia tzw. opłaty cukrowej oraz "od małpek". W przeddzień Świąt Bożego Narodzenia – 20 grudnia 2019 r. – Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy dotyczący tzw. „podatku cukrowego”, który może podnieść ceny napojów w Polsce nawet o 40%. Argumentując nowy podatek troską o zdrowie Polaków, resort przekazał kontrowersyjny projekt, który wywołał dyskusję nie tylko wokół licznych zapisów, które branża uznała za antyzdrowotne i antygospodarcze, ale również trybu procedowania regulacji. Po wielu negocjacjach i niepewnościach związanych z pandemią w późniejszych miesiącach roku, ustalono, że podatek wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.

Eksport. To także ważny temat roku. Wszyscy obawialiśmy się o wyniki polskich firm w związku z utrudnieniami, jakie niesie ze sobą pandemia. Nie pomogli też ustawowodawcy. W połowie kwietnia na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa opublikowany został post pod sugestywnym tytułem „Jedni wspierają, a dla innych liczy się tylko zysk”, gdzie resort zamieścił dwie listy firm importujących do Polski mleko oraz masło i sery. Publikacja ministerstwa wywołała ostrzy sprzeciw branży, która uważa, że jako ogromny eksporter powinniśmy być obrońcą swobód związanych z handlem zagranicznym. Jednak pandemia nie zatrzymała trendów eksportowych w 2020 roku. Wiele wskazuje, że wartość polskiego eksportu żywności w tym roku przekroczy 33 mld euro. To dowodzi, że polskie firmy spożywcze dobrze sobie radzą na rynkach eksportowych w warunkach pandemii. Oby tak dalej!