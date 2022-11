Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r., podobnie jak nawozy i inne substancje wykorzystywane do polepszania gleby – wynika z opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia MF.

Nie tylko nawozy z zerowym VAT do końca roku? fot. shutterstock

Nie tylko nawozy z zerowym VAT do końca roku?

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji projektu, w związku z wysokimi cenami nawozów mineralnych oraz problemami z ich dostępnością uznano, że rolnicy powinni korzystać z możliwej alternatywy wobec zakupu nawozów mineralnych. "Jedną z nich może być stosowanie nawozowych produktów mikrobiologicznych, które mogą ograniczyć wielkość stosowanych dawek nawozów przez zwiększenie przyswajalności składników pokarmowych w glebie" - zaznaczono w Projekcie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Przypomniano, że obecnie dostawa nawozowych produktów mikrobiologicznych objęta jest 23 proc. stawką VAT.

Zerowy VAT na nawozy na dłużej?

MF uznało za uzasadnione, by te towary, analogicznie jak pozostałe towary wykorzystywane w produkcji rolnej, czyli m.in. nawozy i środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza, środki wspomagające produkcję rolną objęte tarczą antyinflacyjną (stawka 0 proc. do końca 2022 r.), mogły korzystać do 31 grudnia br. z obniżonej 0 proc. stawki VAT.

"Analogicznie 0 proc. stawką VAT będą objęte również unijne odpowiedniki produktów mikrobiologicznych, tj. biostymulatory mikrobiologiczne" - wskazano.

Proponowane rozwiązanie będzie dotyczyć podatników podatku od towarów i usług m.in. związanych z produkcją rolniczą.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 3 grudnia.