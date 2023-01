Początek 2022 roku niósł obietnicę, że dwuletni czas pandemii powoli się kończy, a społeczeństwo i gospodarka złapią głębszy oddech. Niestety, musieliśmy mierzyć się z niezwykle trudną sytuacją geopolityczną wywołaną przez wojnę. Oto wydarzenia z działalności wybranych firm spożywczych w 2022 roku.

Nie tylko wojna i inflacja. Jaki był 2022 rok dla branży spożywczej? Fot. shutterstock

Dwie zmiany w branży handlowej

Od 1 lutego br. weszła w życie nowelizacja przepisów, która w założeniu miała uszczelnić zakaz handlu w niedziele. W niedziele niehandlowe mogą być otwarte tylko te placówki pocztowe, które mogą wykazać minimum 40 proc. przychodów pochodzących z działalności pocztowej.

Od 1 lutego br. ustawodawca obniżył stawkę VAT do 0% na wszystkie artykuły spożywcze, na które do tej pory obowiązywała stawka 5% VAT. Obniżenie stawki VAT do zera obejmuje takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne. Sklepy wprowadziły obniżki cen wynikające ze zmiany VAT.

Wojna w Ukrainie. UE nałożyło sankcje na Rosję

24 lutego wojska rosyjskie przekroczyły granicę z Ukrainą. Rozpoczęła się wojna. Prezydent Zełenski ogłosił stan wojenny na terenie całego kraju i podpisał dekret o powszechnej mobilizacji. Tysiące Ukraińców zaczęło uciekać do Polski przed wojenną zawieruchą. To głównie osoby starsze i kobiety z dziećmi. Wiele firm, w tym spożywcze, handlowe i logistyczne oferowało pomoc Ukraińcom. Ze sklepów wycofywano rosyjskie i białoruskie produkty, część firm zamykała swoje przedstawicielstwa i zakłady w Rosji, wiele państw nakładało na Rosję sankcję.

Rekordowy XIV Europejski Kongres Gospodarczy

Od 25 do 27 kwietnia 2022 roku trwał XIV Europejski Kongres Gospodarczy. 15 tys. uczestników, w tym 9 tys. stacjonarnych i 6 tys. śledzących dyskusje online, ponad 550. przedstawicieli mediów, 150 sesji z udziałem 1000. panelistów – to liczby, którymi zapisała się w historii tegoroczna edycja wydarzenia. Trzydniowa debata poruszała najważniejsze tematy przeobrażającej się gospodarki, w ich aktualnym społecznym i geopolitycznym kontekście.

Jagr oficjalnie dołączył do Grupy Polmlek

29 czerwca 2022 roku do Grupy Kapitałowej Polmlek oficjalnie dołączyło przedsiębiorstwo JAGR Sp.z o.o. z Warlubia. Właściciele Grupy Polmlek, Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki dzięki realizacji strategii polegającej między innymi na skutecznych akwizycjach mniejszych podmiotów, z sukcesami rozwijają jedną z największych mleczarskich firm na polskim rynku.

Rekordowe Forum Rynku Spożywczego i Handlu

7 i 8 listopada w Warszawie odbyła się 15. edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu. Podczas wydarzenia w trakcie 16 sesji ponad 130 prelegentów i prelegentek rozmawiało o kluczowych, ale również najbardziej aktualnych, gorących tematach związanych z funkcjonowaniem branży spożywczej, handlowej i HoReCa. Na dwudniowe forum zarejestrowało swój udział 1800 uczestników, z czego 800 stacjonarnie, w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia poznaliśmy laureatów nagród Food&Retail Awards oraz Certyfikatów Dobry Produkt. Zapraszamy do oglądania retransmisji z forum - pliki video dostępne są po zarejestrowaniu na stronie wydarzenia. Relacje, komentarze, wywiady i podsumowania debat na bieżąco były zamieszczane w portalach: portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl oraz horecatrends.pl.

Mlekovita uruchomiła nowy zakład

Mlekovita uruchomiła nowy zakład produkcyjny. W Białej Podlaskiej została otwarta fabryka serów twardych dojrzewających. Zakład w Białej Podlaskiej jest jednym z 22 zakładów produkcyjnych skupionych pod szyldem Mlekovity. Linia serowarska w Białej Podlaskiej pozwoli produkować minimum 600 ton sera miesięcznie.

Sokołów otworzył wydział produkcji wege

W zakładzie Sokołów S.A. w Kole został uruchomiony nowy wydział wege, w którym odbywać się będzie produkcja szerokiego asortymentu roślinnego z linii Z Gruntu Dobre. Potencjał produkcyjny nowej jednostki to ok. 400 ton miesięcznie (20 ton dziennie). Sokołów poszerzył swoje portfolio o wyroby roślinne już w 2017 roku, jako pierwsza firma z czołowych producentów branży mięsnej w Polsce.

Marka Purella Superfoods zadebiutowała w kategorii roślinnych zamienników mięsa

Pod koniec grudnia 2022 roku Marka Purella Superfoods poinformowała, że rozszerza gamę swoich produktów o kolejną kategorię, jaką stanowią roślinne zamienniki mięsa. Jest to naturalny krok w rozwoju marki, której misją jest demokratyzowanie zdrowego odżywiania. Badania pokazują, że największym wyzwaniem dla roślinnych alternatyw jest uzyskanie satysfakcjonującego smaku oraz struktury prawdziwego mięsa, dlatego, podczas pracy nad recepturami, marka postawiła sobie te elementy za główny cel. Dzięki temu powstały w 100% roślinne produkty.

Mondelēz International bez polskiego zakładu

20 grudnia Mondelēz International ogłosił, że zawarł ostateczne umowy sprzedaży swojej działalności w sektorze gumy do żucia na rynkach rozwiniętych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Nabywcą jest firma Perfetti Van Melle Group, która zapłaci za transakcję 1,350 mld dolarów, czyli 15-krotność szacowanego wyniku EBITDA w bieżącym roku.

Sprzedaż obejmuje zakłady produkcyjne w Rockford i Skarbimierzu oraz marki gum Trident, Dentyne, Stimorol, Hollywood, V6, Chiclets, Bubbaloo i Bubblicious w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie, a także europejskie marki słodyczy Cachou Lajaunie, Negro i La Vosgienne.