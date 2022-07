Niedobór oleju słonecznikowego: Firmy spożywcze mają na to pomysł

Autor: Olimpia Wolf

Data: 12-07-2022, 20:36

Jednym z problemów branży spożywczej jest częściowy brak różnych surowców, między innymi oleju słonecznikowego. Firmy zastępują go innymi tłuszczami, ale muszą o tym poinformować konsumentów.

ekonomiczny poniedziałek

W Polsce brakuje oleju słonecznikowego importowanego z Ukrainy. / fot. shutterstock

W Polsce brakuje oleju słonecznikowego importowanego z Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie w Polsce brakuje wielu produktów, między innymi oleju słonecznikowego. Firmy spożywcze mogą użyć innego składnika, ale musiałyby zmienić etykiety, co jest obecnie technicznie trudne do wykonania i może prowadzić do przestojów w produkcji. Dlatego Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną ustaliły, że istnieje możliwość warunkowego stosowania przez przedsiębiorców branży spożywczej tymczasowych sposobów informowania konsumenta w zakresie zaistniałych zmian składu produktów.

Firmy spożywcze podczas produkrcji żywności zamieniają więc olej słonecznikowy na olej rzepakowy, sojowy, palmowy, kokosowy oraz na oliwę z oliwek.