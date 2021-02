Niedużak: System wsparcia oparty na PKD ma swoje ograniczenia, ale zapewnia sprawną pomoc

Wiceszef MRPiT dodał, że w obecnej sytuacji pandemicznej pomoc powinna być celowana do tych branż, które najbardziej dotknęły skutki pandemii.

Od początku lutego działają kolejne instrumenty pomocy dla przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy branżowej. Chodzi o zwolnienie z opłacania składek ZUS za grudzień i styczeń; kolejną dotację dla mikro i małych firm do 5 tys. zł; dodatkowe świadczenia postojowe oraz dopłatę do wynagrodzeń pracowników. Wsparciem zostaną objęte też firmy z branży turystycznej oraz ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r. Resort szacuje, że pomoc może objąć nawet ponad 300 tys. firm, a jej wartość wynieść aż 5,17 mld zł.

Wsparcie skierowano do firm prowadzących działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako rodzaj przeważającej działalności. Na wniosek resortu rozwoju rozszerzono je o 6 kodów PKD: hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z); obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z); pola kempingowe i pola namiotowe (55.30.Z); działalność agentów turystycznych (79.11.A); działalność organizatorów turystyki (9.12.Z); działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z).

"Ustawa określana mianem tarczy branżowej dała podstawę prawną Radzie Ministrów do kontynuowania dotychczasowej pomocy na podstawie rozporządzenia na kolejne miesiące. Rozporządzenie dotyczące grudnia i stycznia już weszło w życie" - wskazał wiceszef MRPiT Marek Niedużak. Przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że pomoc będzie kontynuowana również za luty. "Pracujemy nad kolejnym rozporządzeniem, decyzja premiera już jest i rozpoczęliśmy prace nad jej realizacją" - zapewnił Niedużak.

Odnosząc się do rozszerzenia tarczy branżowej o dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej Niedużak wyjaśnił, że mocą rozporządzenia otrzymały one "pełen wachlarz instrumentów pomocowych". "Zwolnienie z ZUS to ok. 1 tys. zł miesięcznie na każdego pracownika, jeżeli zarabia on płacę minimalną; to jest też świadczenie postojowe wynoszące nieco ponad 2 tys. zł miesięcznie oraz dofinansowanie utrzymania miejsca pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 2 tys. zł miesięcznie, które obejmuje zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak też na podstawie umowy-zlecenia, o ile jest ona oskładkowana" - podkreślił.