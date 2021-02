Niedzielski: absolutnie nie ma przestrzeni do znoszenia obostrzeń

Minister zdrowia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski zapytany został, czy dalsze luzowanie obostrzeń jest możliwe. "Na tę chwilę absolutnie nie ma przestrzeni do luzowania obostrzeń" - powiedział Niedzielski. Jak podkreślił, wzrostowa tendencja przyrostu zakażeń koronawirusem jest trwała i trzecia fala ma już miejsce.

"To nasza dyscyplina tylko może spowodować, że ta fala nie będzie przebijała poziomów z listopada, tylko będzie po prostu mniejsza. To jest nasze jedyne narzędzie i stąd absolutnie nie ma przestrzeni do luzowania obostrzeń" - wskazał minister. Jak zaznaczył, dziś nie udzieli jeszcze odpowiedzi co do dalszych decyzji. "Chcemy popatrzeć jeszcze przynajmniej przez tydzień, co będzie się działo" - dodał.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że również dotychczasowe poluzowania mogą być "cofnięte". Jak wyjaśnił, z każdym luzowaniem obostrzeń "pewna atmosfera odpowiedzialności społecznej" maleje. "Niestety wydaje się, że hotele w dużym stopniu generują mobilność. Widzimy, że otwarcie hoteli przyczyniło się do tego, że mamy ludzi na stokach, mamy przejazdy po całym kraju. Ja też boję się pewnej sytuacji rozlewania się zakażeń z regionów, które są najbardziej dotknięte, czyli np. w tej chwili Warmińsko-Mazurskie czy Podkarpackie" - powiedział.

Na pytanie, czy rozważna jest regionalizacja obostrzeń, Niedzielski odparł, że od tego rząd zaczyna dyskusje. "Najpierw analizujemy sytuację w regionach i zastanawiamy się, czy właśnie ta regionalizacja powinna mieć miejsce" - dodał. Jak wyjaśnił, przy luzowaniu obostrzeń regionalizacja ma mniejsze znaczenie, a przy zaostrzaniu taki scenariusz jest nieco bardziej prawdopodobny.

Od ubiegłego piątku hotele i pensjonaty mogą udostępniać gościom połowę swoich miejsc noclegowych. W reżimie sanitarnym otwarto też kina, teatry, muzea, filharmonie i opery, baseny oraz stoki narciarskie. Od 1 lutego umożliwiono zaś ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych, przestały obowiązywać godziny dla seniora.