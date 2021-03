Niedzielski apeluje do pracodawców, aby przejść na pracę zdalną

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaapelował w środę do pracodawców, aby w miarę możliwości przejść na pracę zdalną, żeby ograniczyć transmisję wirusa. To już jest ten moment, kiedy znów musimy wrócić do tego trybu pracy – zaznaczył szef MZ.