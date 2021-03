Niedzielski apeluje o ponowne stosowanie reguły Zostań w domu

Podczas czwartkowej konferencji prasowej dotyczącej sytuacji epidemicznej Niedzielski oświadczył, że w najbliższym czasie czeka nas kontynuacja wzrostów liczby zakażeń koronawirusem.

Jak mówił, jeśli chcemy, aby te wzrostu osiągnęły swoje apogeum przed świętami, to - akcentował - musimy stosować podstawowe reguł bezpieczeństwa, takie jak zasłanianie twarzy, zachowywanie dystansu czy wietrzenie pomieszczeń.

"To cały czas są narzędzia, które mogą nam pozwolić zredukować skalę wzrostów. To szalenie ważne i apeluję, żeby już w tej chwili, nie czekając na wprowadzenie regulacji, nie czekając na to od kiedy rozporządzenia zaczną działać, żebyśmy znowu zaczęli stosować regułę, czy zasadę +zostań w domu+" - powiedział Niedzielski.