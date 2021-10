Niedzielski: decyzje ws. koronawirusa będą analizowane na początku listopada

Jak zapewnił Adam Niedzielski: w tej chwili żadnych "lockdownów" nie rozważamy. Ciągłość utrzymania nauki stacjonarnej w szkole jest głównym celem. Jeżeli chodzi o inne decyzje, to będziemy je ewentualnie analizowali na początku listopada - dodał.

Autor: PAP

Data: 26-10-2021, 16:47

Adam Niedzielski o obostrzeniach i sytuacji epidemicznej; fot. PAP/Leszek Szymański

Jak zaznaczył Niedzielski na konferencji prasowej w Warszawie, obecnie polityka rządu względem restrykcji jest bardziej liberalna, niż była przy poprzednich falach. "Wynika to z obrony w postaci szczepień oraz w postaci osób, które przechorowały (wirusa - PAP)" - wyjaśnił.

Niedzielski o nowych obostrzeniach

"Więc ta tolerancja dla liczby zakażeń z punktu widzenia wprowadzania restrykcji jest zdecydowanie większa, co potwierdza się na poziomie porównania liczby hospitalizacji, z jakimi mamy do czynienia teraz, a jakim mieliśmy do czynienia rok temu. To jest blisko 2,5 krotna różnica" - dodał.

Minister poinformował: "przygotowaliśmy już kolejną wersję rozporządzenia epidemicznego, gdzie domyślnie przedłużamy te obostrzenia, które są w tej chwili. Co oczywiście nie przesądza, że przy pogorszeniu sytuacji pandemicznej nie będą podejmowane jakieś kroki".