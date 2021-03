Niedzielski: kościoły otwarte na takich samych zasadach jak sklepy

Minister wziął w sobotę udział w posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. "Jeżeli chodzi o kwestię kościołów, to tutaj mamy te same normatywy, te same standardy, które dotyczą również sklepów, które cały czas są otwarte" - powiedział Niedzielski pytany o sugestie ekspertów, których zdaniem należałoby kościoły zamknąć, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Przypomniał, że w kościołach i w sklepach może przebywać jedna osoba na 15 mkw. "I tak jak z całą stanowczością będzie to przestrzegane i weryfikowane w sklepach, również będziemy weryfikowali to w przypadku kościołów" - zapewnił.

"Wszystkie obiekty, bez wprowadzania jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na charakter, będą w ten sam sposób kontrolowane" - dodał.