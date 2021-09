Niedzielski: w tym tygodniu możemy przekroczyć 1 tys. zakażeń dziennie

Od końca stycznia 99,1 proc. nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono u osób niezaszczepionych - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. W poniedziałek lub wtorek rząd podejmie decyzję w sprawie podawania III dawki szczepionki przeciw Covid-19 - poinformował.

Autor: PAP Biznes / portalspozywczy.pl

Data: 20-09-2021, 13:52

Minister zdrowia Adam Niedzielski o trzeciej dawce szczepionki; fot. PAP/Zofia Bichniewicz

"Jeżeli też spojrzymy na zgony od okresu styczniowego, to udział osób, które zostały zaczepione, a umarły na skutek Covid wynosi 1,8 proc." - dodał Niedzielski.

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19

"W ostatnich dniach został złożony do EMY (Europejska Agencja Leków - PAP) wniosek o ocenę dowodów naukowych, które są związane z podawaniem III dawki i EMA będzie to oceniała prawdopodobnie do 4 października. (...) Prawdopodobnie dziś lub jutro podejmiemy decyzję co z tą trzecią dawką. Generalnie raczej się przychylamy, dyskutujemy jeszcze o szczegółach komu ona powinna być przedstawiona, ale chyba mamy obaj z panem premier poczucie, że nie będziemy czekać do 4 października" - powiedział.



Dodał, że w rządzie nadal toczy się dyskusja co do granic wiekowych dla podania III dawki.



Niedzielski poinformował, III dawka będzie najprawdopodobniej, choć nie jest to ostatecznie przesądzone, preparatem mRNA, a do tej pory III dawkę otrzymało w Polsce ok. 8 tys. osób.



Rada Medyczna przy premierze rekomendowała w ub. tygodniu podawanie III dawki szczepionki przeciw Covid-19 medykom, osobom powyżej 60. roku życia oraz młodszym lecz cierpiącym na schorzenia współistniejące, które z racji wieku mają słabszą odpowiedź układu immunologicznego.