Niedzielski zapowiada obostrzenia. Kogo i kiedy dotkną?

Jak zapowiedział w środę szef MZ Adam Niedzielski, przy powyżej 1000 przypadków zakażeń COVID-19 dziennie w skali kraju zaczną być wprowadzane obostrzenia. Na początek w regionach z najniższą liczbą szczepień. Przypomniał, że wśród takich regionów są obecnie m.in. Podlasie, Podkarpacie i Lubelszczyzna.

Autor: PAP

Data: 04-08-2021, 15:09

Adam Niedzielski zapowiada obostrzenia; fot. PAP/Wojtek Jargiło

Niedzielski przypomniał, że w środę resort zdrowia poinformował o 164 kolejnych osobach zakażonych COVID-19. "Nie jest to wynik, który budziłby nasz ogromny niepokój, chociaż budzi na pewno niepokój tendencja wzrostowa" - dodał szef MZ.

Obostrzenia po 1000 przypadków zakażeń dziennie

Zapowiedział, że ewentualne obostrzenia covidowe będą wprowadzane, gdy liczba dziennych przypadków zakażeń w skali kraju przekroczy 1000.

"Tereny, gdzie jest niski poziom zaszczepienia, będą w pierwszej kolejności podlegały wprowadzaniu obostrzeń, bo tam jest większe ryzyko transmisji koronawirusa" - dodał Niedzielski.

Zwrócił uwagę, że obecnie najsłabsza wszczepialność jest na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskiem, szczególnie na wschodnich krańcach tego regionu.

Jak dodał Niedzielski, pod koniec sierpnia i na początku września liczba zakażonych może przekraczać 1 tys. dziennie.

- Liczba zakażonych zdecydowanie rośnie. Dynamika tydzień do tygodnia przekracza już 20 proc. W kolejnych tygodniach, pod koniec sierpnia, na początku września będziemy mieli przyspieszenie, a liczba zakażonych może zbliżać się do 1 tys., a nawet go przekraczać - powiedział.

Apel o szczepienia

Zwrócił się przy okazji z apelem do mieszkańców, by w trosce o zdrowie swoje, innych oraz "powodzenie społeczno-gospodarcze" swych regionów, poddali się szczepieniu.

"Warto - myślę - zaapelować, żeby ci, którzy się nie szczepią, biorą odpowiedzialność nie tylko za własne zdrowie, ale też za to, jak będzie wyglądał sukces czy realia społeczno-gospodarcze danego regionu" - powiedział Niedzielski.

Pytany o rodzaj ewentualnych wprowadzanych obostrzeń, minister powiedział, że obejmą te same branże co w poprzednich lockdownach.