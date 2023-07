Biznes i technologie

Niemcy: Poparcie dla ruchu klimatycznego spadło o połowę

Autor: PAP

Data: 27-07-2023, 15:45

Poparcie dla ruchu klimatycznego spadło w Niemczech o połowę od 2021 roku, gdy 68 proc. respondentów deklarowało, że go popiera. W 2023 roku tylko 34 proc. Niemców jest tego zdania - wynika z badania przeprowadzonego przez organizację pozarządową More in Common.

Niemcy: Poparcie dla ruchu klimatycznego spadło o połowę. fot. unsplash