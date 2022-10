Niemcy uważają, że inflacja u nich przekracza 30 proc.

Autor: PAP

Data: 04-10-2022, 18:23

Inflacja w RFN wzrosła we wrześniu do 10 procent – poziomu najwyższego od 1951 roku. Konsumenci widzą jednak wzrost cen inaczej; według sondażu inflacja postrzegana wśród Niemców wynosi 34,2 procent – informuje we wtorek portal dziennika „Welt”.

Niemcy uważają, że inflacja u nich przekracza 30 proc. /fot. Unsplash