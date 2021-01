Niemiecka gospodarka wróci do poziomu sprzed pandemii w połowie 2022

Według dokumentu, cytowanego w poniedziałek przez agencję, tegoroczny deficyt budżetowy będzie wynosił 7 proc. PKB, podobnie jak w roku ubiegłym. Łączny dług publiczny ma wzrosnąć do poziomu 72,5 proc. PKB, by ostatecznie zmniejszyć się do 68,75 proc. w 2024 r.

Zgodnie z grudniową prognozą instytutu IFO, w 2021 r. niemiecka gospodarka ma wzrosnąć o 4,2 proc., czyli o prawie 1 pkt proc. mniej niż pierwotnie oczekiwano. Rok później wzrost ma wynieść 2,5 proc. W 2020 r. PKB Niemiec skurczyło się o 5 proc.