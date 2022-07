Niemiecka Służba meteorologiczna przewiduje upały do 40 stopni

W trakcie oczekiwanej w tym tygodniu w RFN fali upałów temperatury mogą miejscami wzrosnąć do 40 stopni Celsjusza - podała niemiecka służba meteorologiczna, Deutsche Wetterdienst. W Berlinie powstało miejsce, w którym bezdomni mogą schronić się w czasie upałów.

Niemiecka Służba meteorologiczna przewiduje upały do 40 stopni /fot. Unsplash

Tylko jeden dzień upałów

Ekstremalne upały w Niemczech ograniczą się jednak tylko do jednego dnia: najwyższe temperatury na zachodzie i południowym zachodzie będą we wtorek, a w środę upały przesuną się na wschód i północny wschód. Służba pogodowa spodziewa się kilku tropikalnych nocy z temperaturą co najmniej 20 stopni - pisze portal tygodnika "Zeit".

Pomoc dla bezdomnych

W berlińskiej dzielnicy Schoeneberg bezdomni mogą od poniedziałku uciec przed upałem do specjalnego schroniska. Modelowy projekt organizacji pomocowej IB Berlin-Brandenburg oferuje dzienne zakwaterowanie dla 30 bezdomnych, którzy chcą się ochłodzić, wziąć prysznic, coś zjeść lub ugasić pragnienie. Rozdawane są tam również kremy przeciwsłoneczne i nakrycia głowy - informuje portal rbb24.