Henkel definitywnie opuszcza Rosję. Lokalny oddział koncernu zmieni od stycznia nazwę na Lab Industries i będzie działał niezależnie od niemieckiej grupy.

Henkel opuszcza Rosję

Decyzja firmy Henkel została podjęta w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Przygotowania do wyjścia z tego rynku ruszyły już w kwietniu 2022.

"Henkel będzie ściśle współpracował ze swoimi zespołami w Rosji nad szczegółami, aby zapewnić prawidłowy przebieg procesu" - napisano. Dodano, że w tym czasie 2 500 pracowników Henkla w Rosji będzie kontynuowało pracę i otrzymywało wynagrodzenie.

Henkel potępia rosyjską agresję na Ukrainę

"W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie oszacować spodziewanych skutków finansowych dla Henkla wynikających z planowanego wyjścia" - przekazała spółka.

"Henkel potępia rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie i przemoc wobec niewinnych cywilów. Naszym priorytetem pozostaje zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby wesprzeć naszych kolegów na Ukrainie" - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkla.

Henkel wydziela swój biznes w Rosji

Jak donosi Reuters, w połowie grudnia Henkel wydzielił swoją działalność w Rosji. Rosyjski oddział koncernu zmieni od stycznia nazwę na Lab Industries i będzie działał niezależnie od niemieckiej grupy.

„Przygotowując się do ogłoszonej sprzedaży, należy zapewnić, aby lokalny biznes mógł działać niezależnie od globalnych procesów i systemów biznesowych Henkla” – dodał rzecznik.

W październiku dyrektor generalny firmy Carsten Knobel powiedział, że jest wielu oferentów zainteresowanych biznesem, dodając, że wycofanie się z Rosji zostanie sfinalizowane do końca roku.

Henkel miał w Rosji 11 zakładów

Producent m.in. środków piorących Persil i kleju Pritt był aktywny w Rosji od ponad 30 lat i ostatnio prowadził tam jedenaście zakładów produkcyjnych.

Henkel AG and Co. KGaA to niemiecki koncern chemiczny z siedzibą w Düsseldorfie założony w 1873 r. Firma specjalizuje przede wszystkim w produkcji środków higienicznych do użytku domowego i przemysłowego.