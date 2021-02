Niemiecki minister zdrowia za złagodzeniem lockdownu jeszcze w zimie

Spahn podkreślił, że ma na myśli przede wszystkim szkoły i przedszkola, gdzie w pierwszej kolejności powinno dojść do poluzowania obostrzeń.

Obecny lockdown w Niemczech ma potrwać do 14 lutego. Na konferencji 10 lutego rząd federalny i rządy krajów związkowych zdecydują, czy go przedłużyć i w jakiej formie. Jens Spahn nie chciał rozstrzygać, czy złagodzenie może nastąpić już w połowie lutego. "Jedno jest pewne: potrzebujemy odpowiedzialnego przejścia od blokady do nowego normalnego stanu" - podkreślił Spahn.

Liczba zakażeń koronawirusem w Niemczech spada. Instytut Roberta Kocha (RKI) zgłosił w czwartek 14 211 nowych infekcji w ciągu jednego dnia. Dokładnie tydzień temu RKI odnotował 17 553 nowych infekcji. Według RKI liczba nowych infekcji zgłoszonych w ciągu siedmiu dni na sto tysięcy mieszkańców (zapadalność siedmiodniowa) wyniosła w czwartek 80,7.

Deklarowanym podczas wprowadzania lockdownu celem rządu federalnego jest spadek zapadalności siedmiodniowej do poziomu 50.

Wirusolog Christian Drosten z kliniki Charite w Berlinie ostrzegał we wtorek przed zbyt wczesnym złagodzeniem obostrzeń. "Nie możemy spodziewać się dużej ochrony ludności dzięki szczepieniom aż do Wielkanocy" - powiedział naukowiec w NDR-Info.