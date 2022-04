Niemiecki rząd obejmuje spółki Gazprom Germania zarządem komisarycznym

Po tym jak rosyjski Gazprom z końcem marca zrezygnował z udziałów w spółce, niemiecki rząd zdecydował o objęciu zarządem komisarycznym spółki Gazprom Germania. Minister gospodarki Robert Habeck uzasadnił to w poniedziałek zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw – informuje agencja dpa.

Gazprom Germania/ fot. PAP

Do tej pory był on niemieckim oddziałem rosyjskiego Gazpromu. "To krok absolutnie konieczny, służy ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz utrzymaniu bezpieczeństwa dostaw" - wyjaśnia Habeck i zapewnia, że bezpieczeństwo dostaw jest obecnie gwarantowane.

Federalna Agencja ds. Sieci ma na okres przejściowy objąć funkcję udziałowca, zapewniając właściwe zarządzanie. "Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za bezpieczne dostawy gazu, jakie pociąga za sobą to zadanie" - powiedział prezes Agencji Klaus Mueller. "Naszym celem będzie, aby Gazprom Germania był zarządzany w interesie Niemiec i Europy. Chcemy podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby nadal zapewniać bezpieczeństwo dostaw".

Rosyjski gigant energetyczny Gazprom poinformował w piątek na Telegramie, że z końcem marca Grupa Gazprom zakończyła swój udział w niemieckiej spółce Gazprom Germania GmbH i wszystkich jej aktywach. Jak przypomina dpa, Gazprom Germania jest właścicielem innych firm niemieckiego przemysłu gazowego, takich jak operator magazynów Astora.