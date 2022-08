Niemiecki rząd wprowadzi dopłatę za gaz

Autor: PAP

Data: 29-08-2022, 16:44

Niemcy napełniły zbiorniki magazynowe gazu prawie w 83 procentach, dzięki czemu, jak szacuje niemiecki rząd, ceny gazu spadną.

Niemiecki rząd wprowadzi dopłatę za gaz, fot. shutterstock

Niemcy: ceny gazu będą spadać?

Minister Gospodarki Robert Habeck (Zieloni) zakłada, że ceny gazu na rynku będą spadać ze względu na dobrze wypełnione magazyny tego surowca w Niemczech.

„Zrobiliśmy większe postępy w zakresie napełniania zbiorników magazynowych, niż wymagają tego przepisy. Magazyny są wypełnione obecnie prawie w 83 procentach” – powiedział Habeck w poniedziałek w Hamburgu podczas spotkania, dotyczącego polityki energetycznej.

Jak potwierdził minister, wartość 85 procent, której osiągnięcie było zakładane dopiero na początek października, zostanie osiągnięta już na początku września. "W rezultacie nie będziemy już kupować gazu za wszelką cenę. W wyniku tego rynki uspokoją się i ceny spadną" - wyjaśnił Habeck.

Dopłata za gaz

Minister podkreślił, że obowiązywać będzie dopłata za gaz. "Tak, dopłata za gaz pojawi się, ponieważ jako społeczeństwo musimy ponosić cenę za to, że zbyt długo byliśmy zależni od rosyjskiego taniego gazu" - podkreślił Habeck.

Jak dodał, nie należy tej dopłaty traktować jako dodatkowego podatku, ale jako "wzrost cen, który i tak by nadszedł". System dopłat do gazu pozostaje aktualny, gdyż zdaniem Habecka "alternatywą byłby nie tyle brak dopłat, co brak samego gazu".