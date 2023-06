Urlopowicze z Berlina i Brandenburgii będą mogli wkrótce podróżować tunelem na bałtycką wyspę Uznam. Według oficjalnych informacji, otwarcie dużego polskiego projektu w Świnoujściu powinno nastąpić do końca czerwca, "czyli dokładnie na letnie wakacje w Niemczech" - pisze portal rbb24. Uznam jest znany jako "wanna berlińczyków".

"Oprócz istniejących mostów po stronie niemieckiej, tunel będzie trzecim stałym dostępem do wyspy" - zauważa portal. "Według miasta podróż skróci się z czterdziestu minut do dwóch do pięciu minut w porównaniu z istniejącymi połączeniami promowymi przez Świnę" - czytamy.

Uznam jest znany jako "wanna berlińczyków" - podkreśla rbb24. Wczasowicze z Brandenburgii i Berlina również mogą mieć korzyści z tunelu. "Wprawdzie trasa autostradą nr 11 przez Szczecin jest dłuższa, ale prowadzi autostradami na większe odległości". Ponadto po polskiej stronie trwa rozbudowa drogi ekspresowej - zauważa portal.

Wcześniej niemieckie media pisały, że "istnieje obawa, że skoro do Świnoujścia będzie można dotrzeć łatwiej, to urlopowicze wybiorą wakacje po polskiej stronie, gdzie jest znacznie taniej".

Portal moin.de ostrzegał, że "może to niekorzystnie wpłynąć na niemiecką gospodarkę. Warto jednak podkreślić, że z pewnością poprawi kondycję polskich przedsiębiorców sektora hotelarsko-gastronomicznego".

Przeprawa pod cieśniną Świny połączy wyspę Wolin z wyspą Uznam, na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska, a tym samym zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów. Aby przedostać się na wyspę Uznam należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych realizowanych w województwie zachodniopomorskim.