Niesztampowe benefity cieszą się uznaniem pracowników

Autor: oprac. OW

Data: 09-08-2022, 10:28

Szeroki zakres benefitów zatrzymałby na dłużej w firmie trzy czwarte pracowników – wynika z amerykańskiego badania MetLife. Stąd pracodawcy prześcigają się w wymyślaniu niecodziennych propozycji.

Nietypowe benefity pracownicze: urlop na złamane serce

W biurach pojawiają się bary, wesela pracowników są organizowane na koszt firmy, można dostać urlop na złamane serce czy skorzystać z floty jachtów. Do poszukiwania nowych benefitów skłoniła firmy również pandemia i wojna, które uwypukliły wartość bezpieczeństwa, zdrowia i czasu wolnego. Eksperci Personnel Service przygotowali zestawienie najciekawszych benefitów dla pracowników.

- Firmy od wielu lat prześcigały się w pomysłach na oryginalne benefity pracownicze, które mają na celu zatrzymanie pracowników na dłużej. Analiza MetLife potwierdza, że to działa, bo aż trzy czwarte pracowników kusi szeroki zakres benefitów. Zależą one jednak od wielu czynników – wieku pracownika, jego zainteresowań czy sytuacji rodzinnej. Wpływ ma również sytuacja na świecie. Pandemia i wojna znacząco zmodyfikowały podejście do benefitów. Słodkie czwartki, strefy relaksu i zabawy w miejscu pracy zostały zastąpione lub rozszerzone o rozbudowane pakiety zdrowotne oraz pracą zdalną w dowolnym wymiarze. Fantazja jednak pozostała i wiele firm oferuje wyjątkowe benefity dla pracowników. Poniżej przedstawiamy najciekawsze propozycje – mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service S.A.

Światowa arena benefitów

Co kraj to obyczaj, dlatego zacznijmy od przyjrzenia się różnym ofertom charakterystycznym dla danego miejsca na ziemi. W Australii na popularności zyskuje prosty, aczkolwiek ważny dla pracowników benefit, czyli 13-tygodniowe pełnopłatne urlopy w nagrodę za długi staż pracy. W Wielkiej Brytanii można dostać tzw. „botox leave”, czyli dodatkowe dni wolne na odnowę biologiczną, które mogą być wykorzystane zarówno na wizytę u fryzjera jak i operację w gabinecie chirurgii plastycznej.

W Japonii pracownicy mogą wziąć „urlop na złamane serce”, który przyznaje się głównie kobietom po zawodzie miłosnym.

Z kolei francuski pracownik, który przepracował min. 24 miesiące, może wziąć 12-miesięczny bezpłatny urlop na rozpoczęcie własnego biznesu. Atutem tego benefitu jest bezpieczny powrót do pracy na to samo stanowisko w razie niepowodzenia.

Giganci i ich benefity

Trendy biorą się od największych, dlatego przejrzymy propozycje największych światowych firm w zakresie benefitów. Google postanowił zaopiekować się rodzinami pracowników, którzy zmarli. Dla partnera zmarłej osoby proponuje 50 proc. jego wynagrodzenia przez 10 lat, a dla dzieci wypłaca 1 tys. dolarów miesięcznie do momentu ukończenia studiów. W swojej ofercie benefitów Google posiada również kilka restauracji i barów do wyboru w miejscu pracy, w każdy piątek sponsoruje spotkania z darmowych alkoholem, a raz do roku wyjazd na narty w Alpy.

W związku z tym, że jednym z atrakcyjniejszych benefitów dla pracowników są dodatkowe dni urlopu, takie firmy jak Netflix, LinkedIn czy Evernote chwalą się pełnopłatnymi dniami wolnymi bez limitu. Z kolei Zalando w pierwszym tygodniu sierpnia 2021 r. wysłało na dodatkowe wakacje ponad 14 tys. pracowników.

Benefity w Polsce

Firmy w Polsce również oferują ciekawe benefity i to związane z zyskującą na popularności pracą zdalną. W związku z tym, że home office przestał być benefitem samym w sobie, pracodawcy zaczęli go uatrakcyjniać. Gliwicka organizacja Future Processing udostępniła mieszkanie w Gdańsku do zdalnej pracy. Pracownicy Forte Digital mają do swojej dyspozycji lokum w Norwegii, z którego mogą korzystać również prywatnie, a krakowska firma IT zapewnia do pracy zdalnej przyczepę kempingową stacjonującą w Chałupach. Dodatkowo, Novomatic Technologies Poland i GlobalLogic Poland dopłacają pracownikom przebywającym na home office do zamawianych lunchy.

Do ciekawych i luksusowych benefitów, które firmy oferują swoim pracownikom można zaliczyć także specjalny serwis sprzątający domy pracowników, udostępnienie floty jachtów do darmowego użytku, miesięczne wyjazdy na egzotyczne wyspy w ramach pracy zdalnej lub finansowanie wesel.

Może być też taniej i prościej, co nie znaczy, że mniej kreatywnie. Firmy robią akcje pt. „Pokaż swojemu dziecku, gdzie pracujesz”, obdarowują pracowników darmowymi opaskami sportowymi lub ubezpieczają ich domowe zwierzęta. Potrafią mieć też w ofercie podwiezienie pracownika do pracy przez Prezesa lub benefit zwany „Porankiem Kojota”, gdzie raz w miesiącu można przyjść do pracy 2 godziny później.

Metodologia badania MetLife: wyniki pochodzą z raportu “MetLife’s 20th Annual U.S. Employee Benefit Trends Study”. Badanie przeprowadzono w listopadzie 2021 r. na próbie n=2982 pracowników zatrudnionych na pełen etat, w wieku 21+, którzy pracują w firmach zatrudniających co najmniej dwie osoby.