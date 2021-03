Niewypłacalność firm wzrosła na początku roku o 75 proc. rdr

W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2021 r. niewypłacalność zgłosiło 316 polskich przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost o 75 proc. rok do roku. Najwięcej tracą małe, rodzinne firmy - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Euler Hermes.