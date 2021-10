Niższa inflacja w UE dopiero w 2022? Szefowa EBC rozwiewa wątpliwości

Presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r. - powiedziała podczas konferencji prasowej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde.

Autor: PAP

Data: 28-10-2021, 16:18

Presja inflacyjna powinna złagodnieć w 2022 r. - powiedziała podczas konferencji prasowej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. fot. PAP/EPA/RONALD WITTEK

Spadek inflacji dopiero w 2022?

"W krótkim okresie przewidujemy wzrost inflacji, ale potem spodziewamy się jej spadku w 2022 r." - powiedziała Lagarde.



"W tym roku presja inflacyjna nadal będzie rosnąć. Podczas, gdy obecny cykl wzrostu inflacji będzie trwał dłużej niż pierwotnie zakładano, oczekujemy spadku inflacji w 2022 r." - dodała.



Prezes EBC oceniła, że warunki do startu cyklu podwyżek stóp proc. nie są spełnione.



"Nasza analiza z pewnością nie potwierdza spełnienia warunków z naszego forward guidance, które uzasadniałoby rozważanie startu cyklu podwyżek stóp proc., co nie jest zgodne z obecnymi oczekiwaniami rynków. Nie spodziewamy się spełnienia tych warunków w najbliższej przyszłości" - powiedziała Lagarde.



Przewodnicząca Rady Prezesów EBC dodała, że nie da się porównywać decyzji EBC z innymi bankami centralnymi, ponieważ każdy z nich ma do czynienia z inną gospodarką.

Inflacja dalej będzie rosła?



Według Lagarde można przewidywać dalszy wzrost inflacji, która w dużej mierze odzwierciedla kombinację trzech czynników.



"Po pierwsze, ceny energii – zwłaszcza ropy, gazu i elektryczności – gwałtownie wzrosły. We wrześniu wzrost cen energii stanowił około połowy ogólnej inflacji. Po drugie, ceny również rosną, ponieważ ożywienie popytu związane z ponownym otwarciem gospodarki wyprzedza podaż. Dynamika ta jest szczególnie widoczna w cenach usług konsumpcyjnych, a także w cenach towarów najbardziej dotkniętych niedoborami podaży. I wreszcie efekty bazy związane z zakończeniem obniżki VAT w Niemczech nadal przyczyniają się do wyższej inflacji" - powiedziała prezes EBC.



"Spodziewamy się, że wpływ wszystkich trzech czynników złagodzi się w ciągu 2022 roku lub wypadnie z kalkulacji inflacji rok do roku. Wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym stopniowy powrót gospodarki do pełnej wydajności będzie z czasem wspierał wzrost płac. Rynkowe i ankietowe miary długoterminowych oczekiwań inflacyjnych zbliżyły się do dwóch procent. Czynniki te będą wspierać inflację bazową i powrót inflacji do naszego celu w średnim okresie" - dodała.



Lagarde dodała, że inflacja w średnim okresie pozostanie poniżej 2-proc. celu.

Strefa euro wraca do poziomów sprzed pandemii



W ocenie prezesa EBC, gospodarka strefy euro zanotowała silny wzrost w III kw.



"Odbicie gospodarki strefy euro jest coraz bardziej zaawansowane. Oczekuje się, że do końca roku produkcja przekroczy poziom sprzed pandemii. Ponad 70 proc. dorosłych Europejczyków jest w pełni zaszczepionych, gospodarka w dużej mierze ponownie się otworzyła, pozwalając konsumentom wydawać więcej, a firmom zwiększać produkcję" – powiedziała.



"Gospodarka jest na dobrej drodze do silnego wzrostu w trzecim kwartale. Ożywienie opiera się na sukcesie kampanii szczepień w Europie, które umożliwiły ponowne otwarcie gospodarki. Nadal oczekujemy, że do końca roku produkcja przekroczy poziom sprzed pandemii” - dodała.



Według Lagarde program skupu aktywów PEPP zostanie zakończony zgodnie z planem w marcu 2022 r.



„Pytanie czy wykorzystamy pełną pulę środków przewidzianych w ramach programu PEPP pozostaje jeszcze nierozstrzygnięte” – powiedziała.



„Nadal oceniamy, że korzystne warunki finansowania mogą zostać utrzymane przy umiarkowanie niższym tempie skupu aktywów netto w ramach programu awaryjnych zakupów pandemicznych (PEPP) niż w II i III kwartale br.” - dodała.



Podczas konferencji prasowej przewodnicząca Rady Prezesów EBC powiedziała, że wąskie gardła w łańcuchach dostaw pozostaną problemem w 2022.



"Czasy dostaw znacznie się wydłużyły, wzrosły koszty transportu i ceny energii. Te ograniczenia przesłaniają perspektywy na najbliższe kwartały" - powiedziała prezes EBC.



"Jednocześnie, jeśli wąskie gardła przełożą się na wyższe niż oczekiwano podwyżki płac lub gospodarka szybciej powróci do pełnej wydajności, presja cenowa może się nasilić. Jednak aktywność gospodarcza może przewyższyć nasze oczekiwania, jeśli konsumenci staną się bardziej pewni siebie i zaoszczędzą mniej niż obecnie oczekiwano" - dodała.



Lagarde podkreśliła, że bilans czynników ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegany jest jako ogólnie zrównoważony.



"Odbicie w gospodarce nadal zależy od przebiegu pandemii i dalszych postępów w zakresie szczepień. Bilans ryzyka dla perspektyw gospodarczych strefy euro postrzegamy jako ogólnie zrównoważony. W najbliższej perspektywie głównymi zagrożeniami dla tempa ożywienia i perspektyw inflacji są wąskie gardła w łańcuchach dostaw i rosnące ceny energii. Jeżeli niedobory po stronie dostaw i wyższe ceny energii utrzymają się dłużej, mogą spowolnić ożywienie" - powiedziała.



Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe.



EBC podał, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) będzie prowadzony w umiarkowanie niższym tempie niż wcześniej i podtrzymał, że będzie trwał przynajmniej do końca marca 2022 r.



„Rada Prezesów nadal uważa, że można utrzymać korzystne warunki finansowania, przy tempie zakupów netto aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP) nieco niższym niż w drugim i trzecim kwartale bieżącego roku” – podano w komunikacie.



"Rada Prezesów będzie nadal dokonywać zakupów aktywów netto w ramach PEPP na łączną kwotę 1.850 mld euro co najmniej do końca marca 2022 r., a w każdym razie do czasu, gdy uzna, że kryzys z powodu pandemii koronawirusa dobiega końca" - dodano.



Po konferencji kurs euro rośnie o 0,3 proc. wobec dolara do 1,1639. Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 3 pb do -0,15 proc.



Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15 grudnia. Po posiedzeniu przedstawione będą najnowsze kwartalne projekcje makroekonomiczne.