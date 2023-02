Konstrukcja wniosku o pomoc dla piekarni i cukierni będzie prosta; operator oceni go z punktu widzenia kodu PKD - mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Maksymalna kwota pomocy to 200 tys. zł; nie chcemy wspierać ogromnego biznesu, np. wypieków w marketach.

Piekarnie będą mogły od 1 kwietnia oczekiwać gwarantowanej ceny za gaz 200 zł 17 gr za MWh/fot. shutterstock

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na konferencji prasowej, że wszystkie piekarnie i cukiernie od 1 kwietnia będą korzystać z obniżonych stawek za gaz. Pomoc ma obowiązywać do końca roku.

Konstrukcja wniosku o pomoc dla piekarni i cukierni

"To rozwiązanie będzie polegało na obniżeniu ceny gazu dla małych rodzinnych piekarni nawet dwu- i trzykrotnie w stosunku do tego, co dzisiaj jest proponowane na rynku" - wyjaśnił szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda, który również uczestniczył w konferencji w piekarni Żytnia w Dąbrówce (woj. mazowieckie).

Chleb jest podstawowym produktem, którego nie może zabraknąć, i który musi być w rozsądnej cenie. "Piekarnie będą mogły od 1 kwietnia oczekiwać gwarantowanej ceny za gaz 200 zł 17 gr za MWh" - powiedział Buda.

Odnosząc się do sposobu wnioskowania o pomoc przez przedsiębiorców, minister wskazał, że będzie to "bardzo prosta konstrukcja - jeden wniosek do operatora, który będzie oceniał z punktu widzenia kryteriów, czyli kodu PKD piekarni i trudnienia się działalnością piekarniczą".

"Dedykujemy tę pomoc małym, średnim rodzinnym piekarniom wielopokoleniowym. Nie chcemy wspierać ogromnego biznesu, czyli chociażby ogromnych wypieków, które mają miejsce w marketach" - zaznaczył. Dodał, że na pomoc mogą liczyć te piekarnie, których technologia produkcji opiera się o gaz.

W ramach pomocy zostanie zastosowany mechanizm de minimis - "czyli do 200 tys. pomocy maksymalnej bez notyfikacji KE". "W tych ramach musimy się poruszać" - powiedział.