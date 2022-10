Noc z wtorku na środę będzie pochmurna, lokalnie na Wybrzeżu pojawią się burze, a wysoko w górach śnieg z deszczem - poinformował w poniedziałek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Kamil Walczak.

Noc pochmurna i deszczowa /fot. Unsplash

Zachmurzenie w nocy duże

Przez całą noc na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

Na zachodzie kraju możliwe są rozpogodzenia i tam też opady deszczu będą najmniejsze. Miejscami na wybrzeżu wschodnim oraz na Mazurach mogą pojawić się słabe burze - powiedział synoptyk.

Dodał, że wysoko w Tatrach prognozowane są przelotne opady śniegu z deszczem.

W nocy deszczowo i zimno

W nocy minimalna temperatura wyniesie od 6 st. C w rejonach podgórskich do 10 st. C. na przeważającym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. "Nad morzem i w Tatrach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h, a w Sudetach do 65 km/h. Podczas burz wiatr będzie porywisty" - podsumował.

W czwartek rano zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. W ciągu dnia prognozowane są słabe przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.