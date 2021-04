Nocą w przeważającej części kraju temperatura spadnie do 0 st. C

Jak informuje synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk, nadchodząca noc będzie chłodna, z temperaturami od -3 st. C na północnym-wschodzie i ok. 0, -1 st. C w wielu miejscach w głębi kraju. Najcieplej będzie na krańcach zachodnich oraz nad morzem, tam od 2 do 4 st. C.

Tomczuk dodała, że opady będą występowały przede wszystkim we wschodniej części kraju. Będzie tam padał deszcz, deszcz ze śniegiem, a także śnieg. Deszcz ze śniegiem i śnieg spadnie również na południu, na terenach podgórskich.

Wiatr będzie porywisty przede wszystkim na północnym wschodzie. Jego porywy mogą tam dochodzić do 55 km/h. W miarę upływu nocy wiatr jednak osłabnie.

Niskie temperatury będą przyczyną wydania ostrzeżeń meteorologicznych o przymrozkach. Ostrzeżenia obejmą nadchodzącą noc i noce kolejne, aż do nocy z poniedziałku na wtorek. Synoptycy prognozują, że ujemne temperatury pojawią się nie tylko przy gruncie, ale nawet na wysokości ok. 2 m.