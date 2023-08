Już w marcu Bruksela wszczęła wobec Polski postępowanie przeciwnaruszeniowe. Chodzi o to, że Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej, która zawiera między innymi normy bezpieczeństwa dotyczące bakterii legionella - informuje RMF FM, który przytacza słowa rzecznika Komisji Europejskiej.





Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy, która zawierała normy bezpieczeństwa dot. legionelli; fot. shutterstock.com / Giannis Papanikos

RMF FM przywołuje też stanowisko Europejskiego Centrum Kontroli Chorób (ECDC), które przekazało, że polskie władze dopełniły obowiązek informowania o zakażeniach legionellą.

Legionella 2023. Dyrektywa ws. wody pitnej

Dyrektywa w sprawie wody pitnej zawiera konkretne parametry dla bakterii legionella istotne dla oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Określa również działania, jakie należy podjąć, gdy zostaną one przekroczone lub gdy wystąpią ogniska choroby. Dyrektywa wprowadza wyższe parametry jakości wody pitnej.

Rzecznik KE w rozmowie z RMF FM przekazał, że państwa członkowie miały obowiązek wdrożenia przepisów do 12 stycznia tego roku. Polska tego nie zrobiła. W związku z tym KE wszczęła postępowanie.

Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, Komisja Europejska wszczęła postępowanie o naruszenie unijnego prawa w tej sprawie wobec ponad połowy państw UE.

Zakażenia legionellą

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie poinformowała we wtorek o kolejnych trzech osobach, które zmarły w wyniku zarażenia legionellą. Liczba ofiar wynosi łącznie 14. Zakażenie na Podkarpaciu potwierdzono u ponad 150 osób. We wtorek odnotowano dziewięć nowych zakażeń.

Cały czas prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w celu ustalenia źródła zakażenia

Legionella - nadzór sanepidu

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zakażenia Legionellą Główny Inspektor Sanitarny zobowiązał wszystkie swoje jednostki do wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez placówki zarządzające wodociągami czy instalacjami wodnymi. Zalecenia Sanepidu dotyczą również szpitali i domów pomocy społecznej.

Czym jest legioneloza? Jak się nie zarazić?

To choroba układu oddechowego wywoływana przez bakterie Legionelli, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą.

Legioneloza może być groźna dla zdrowia tylko wtedy, jeśli trafi do dróg oddechowych. Do zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (czyli mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Warto podkreślić, że legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie jest również chorobą, przenoszoną drogą pokarmową. To oznacza, że bakterie nie stanowią zagrożenia, jeśli dostaną się do organizmu wraz z wypitą wodą.

By zminimalizować zakażenie bakteriami legionelli należy regularnie czyścić i dezynfekować domowe urządzenia natryskowe takie jak głowice prysznicowe czy nawilżacze powietrza. W przypadku nieużywaniu kranu przez ponad 2 tygodnie należy odkręcić zawór, zanim zacznie się z niej korzystać. Zalecenia Sanepidu dotyczą także urządzeń grzewczych: trzeba je okresowo opróżniać i płukać, by wyeliminować osiadające wewnątrz zanieczyszczenia.

Według ustaleń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Podkarpacia źródłem zakażenia był najprawdopodobniej system wodociągowy. W związku z tym w wytypowanych miejscach na bieżąco pobierane są próbki wody, a Sanepid przeprowadza wywiady epidemiologiczne z osobami zakażonymi.