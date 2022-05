Nosta Logistik planuje rozwój transportów dla branży FMCG i retail

Nosta Logistik, operator spedycyjno-logistyczny działający w obszarze dostaw just-in-time, przyspiesza rozwój na polskim rynku i przedstawia najważniejsze kierunki rozwoju. Firma właśnie obchodzi 8-lecie swojej działalności w naszym kraju. Planuje rozwój transportów dla branży FMCG i retail, a także usług spedycji morskiej i lotniczej oraz rozbudowę i wzrost zatrudnienia w polskich oddziałach.

Autor: opr. RW

Data: 27-05-2022, 16:23

Nosta Logistik należy do Grupy Nosta. To działająca od 44 lat niemiecka firma rodzinna, świadcząca kompleksowe usługi spedycyjno-logistyczne o międzynarodowym zasięgu.

Dziesięciokrotny wzrost

W oparciu o sieć 40 oddziałów na świecie realizuje dostawy z wykorzystaniem wszystkich gałęzi transportu, magazynowanie i logistykę kontraktową. W Polsce obecna jest od 2014 r. W ciągu 8 lat działalności na naszym rynku Nosta Logistik, odnotowując dynamiczny rozwój rok do roku, powiększyła się 10-krotnie.

Obecnie posiada 3 oddziały: w Sopocie, Wrocławiu i Słubicach, gdzie również oferuje pełen zakres usług obsługi magazynowej. Główna działalność firmy obejmuje organizację transportów drogowych (FTL, LTL, kombinowany, chłodniczy, materiałów sypkich, logistyka palet), przede wszystkim do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Nosta świadczy też usługi spedycji morskiej (LCL, FCL, śródlądowy), lotniczej, kolejowej oraz magazynowania.

Specjalizacja w obsłudze ratail

Co warto podkreślić, jako jedna z nielicznych firm spedycyjnych, Nosta specjalizuje się także w organizacji dostaw towarów FMCG w ramach akcji promocyjnych i sezonowych dla dużych sieci handlowych. W tym również realizuje transporty żywności mrożonej. Firma posiada certyfikat IFS w zakresie transportu drogowego artykułów mrożonych, schłodzonych oraz pakowanych w temperaturze kontrolowanej, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo i wysoką jakość.

Mocną stroną Nosta są też dedykowane rozwiązania transportowe dla firm z branży metalurgicznej i papierniczej (np. producenci papieru fotograficznego, dekoracyjnego i opakowań). Firma organizuje dostawy produktów sypkich, rolno-spożywczych, mineralnych, chemicznych i PCV z wykorzystaniem silosów kiprowanych i leżących, wywrotek oraz naczep typu walkingfloor.

Dostawy realizowane są w oparciu o flotę podwykonawców. Nosta współpracuje z doświadczonymi przewoźnikami, dysponującymi specjalistycznymi pojazdami. Europejska flota Grupy Nosta liczy około 450 zestawów.

Rozwój logistyki dostaw dla akcji promocyjnych sieci handlowych i FMCG

Po 8 latach dynamicznego rozwoju na polskim rynku, Nosta Logistik nie zwalnia tempa i stawia na jeszcze szybszą ekspansję. Jednym z jej najważniejszych celów ma być wzmocnienie pozycji dostawcy usług transportowych i rozwiązań logistycznych dla branży retail i FMCG.

- Tym, co nas wyróżnia na rynku, jest logistyka dostaw dla akcji promocyjnych sieci handlowych w Polsce i Europie. Ze względu na specyficzne wymagania w ich organizacji wciąż niewiele firm spedycyjnych organizuje te transporty, a to buduje naszą przewagę. Teraz, w odpowiedzi na wzrost zainteresowania ze strony klientów, chcemy wykorzystać ten atut i rozwinąć naszą ofertę. Rozszerzymy też dostawy artykułów spożywczych, zwłaszcza chłodniczych i sypkich – zapowiada Magdalena Guzowska, prezes zarządu, Nosta Logistik.

Kolejne oddziały i nowe kierunki

- Nowe możliwości rozwoju zapewni nam też rozszerzenie oferty usług spedycji morskiej i lotniczej. Tu także wykorzystamy potencjał sieci logistycznej i doświadczenie międzynarodowego zespołu ekspertów Grupy Nosta. Przede wszystkim zainwestujemy w rozbudowę naszych oddziałów w Polsce i wzmocnienie zespołów – mówi Magdalena Guzowska, prezes zarządu, Nosta Logistik.

Obecnie Nosta Logistik przygotowuje się do uruchomienia nowego oddziału w Warszawie wyspecjalizowanego w organizacji transportów lotniczych. Z kolei w oddziale we Wrocławiu, teraz odpowiadającym za dostawy drogowe, utworzony zostanie nowy dział dedykowany spedycji morskiej i lotniczej. Kolejnym krokiem ma być wzmocnienie i zatrudnienie nowych spedytorów do działu spedycji morskiej w Sopocie. Nowi pracownicy wzmocnią też struktury działu handlowego, odpowiedzialnego za obsługę i rozwój współpracy z klientami.

W ramach ekspansji usług transportu drogowego, w oparciu o sieć Grupy, Nosta Logistik planuje również organizować dostawy z Polski do krajów Europy Południowej.