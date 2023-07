Biznes i technologie

Notowania ropy naftowej we wtorek po południu w górę o 2 proc.

Autor: PAP

Data: 11-07-2023, 17:16

Ropa Brent drożała we wtorek po południu o 2 proc. do 79,22 dol. za baryłkę. O 2,3 proc. rosły notowania amerykańskiej ropy WTI, do 74,70 dol. za baryłkę.